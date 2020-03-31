اكتشاف 18 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة الإجمالية 574 حالة

أفادت وزارة الصحة المغربية بتسجيل 18 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي في المملكة إلى 574 حالة.

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وقالت الوزارة ضمن تحديث لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا صباح اليوم الثلاثاء، إن عدد الحالات التي لم تثبت إصابتها، بعد التحاليل المخبرية وجاءت نتائجها سلبية، بلغ 2227 منذ رصد المرض في المغرب.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق وزارة الصحة، 15 حالة في المجموع، بينما عدد حالات الوفيات بقي عند حدود 33 وفاة.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسؤولية.

المصدر:"هسبريس"