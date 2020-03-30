السعودية.. القبض على مواطنين خالفوا حظر التجول

أعلنت القوات الأمنية في السعودية، القبض على 6 مواطنين تباهوا بمخالفتهم حظر التجول في منطقة الأحمر بمحافظة الأفلاج بالمملكة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه "بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بالتصوير مع مجموعة أشخاص ويتباهون بمخالفتهم لأمر منع التجول في الأحمر بمحافظة الأفلاج، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هوياتهم".

وأضاف، أن "القوات الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين وهم ستة مواطنين جميعهم بالعقد الثالث من العمر".

وأكد التويجري إحالة الجميع إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الأسبوع الماضي، أمرا بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ابتداء من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، ولمدة 21 يوما​​​.

المصدر: "سبق"