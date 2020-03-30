الجيش المصري يواصل إجراءاته في مكافحة كورونا

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن توفير أجهزة ومعدات ومواد جديدة ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا.

وقال الجيش المصري في بيان له: "أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإداراتها التخصصية للقيام بمعاونة أجهزة الدولة المعنية لسرعة تدبير أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية لمعاونة القطاع الصحى بالدولة حفاظا على استمرارية تقديم العلاج الطبى لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وتابع: "استقبلت قاعدة شرق القاهرة الجوية طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة متكاملة من المستلزمات الطبية التى تم إستيرادها من الخارج، وذلك بالتنسيق بين القوات المسلحة ووزارة الصحة المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي".

وأشارت القوات المسلحة المصرية إلى أنه قد تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لطاقم الطائرة من حيث التعقيم وقياس درجة الحرارة والتحليل للتأكد من سلامة جميع أفراد الطاقم.

المصدر: RT