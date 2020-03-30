الأردن يعلن عن وفاة رابعة بكورونا والحكومة تحذر من القادم

أكد وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في المملكة يعكس خطورة الوباء، وصعوبة التعامل معه.

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وشدد العضايلة في مؤتمر صحفي، على "ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات التي أعلنتها الحكومة والقوّات المسلحة، والأجهزة الأمنيّة".

وأشار إلى ارتفاع عدد الوفيّات بفيروس كورونا في المملكة إلى أربع وفيات، قائلا: "نترحم عليهم جميعا، ونقدّم تعازينا الحارة لذويهم".

ونوّه، إلى أن "تسجيل حالات وفاة في المرض متوقع وطبيعي خصوصا أن غالبية دول العالم التي أصابها كورونا شهدت حالات وفاة".

ولفت العضايلة، إلى أن انخفاض عدد الحالات المصابة بالفيروس خلال اليومين الماضيين... "لا يعني انحسار الوباء، بل ما زال الخطر قائما.

وشدد على أن الأيام المقبلة حاسمة جدا في حصر انتشار الوباء والقضاء عليه، مجددا التأكيد على أن "هذا الأمر يعتمد على وعي المواطنين والتزامهم بتعليمات الوقاية والسلامة العامة وحظر التجوال، ومدى إدراكهم لخطورة هذا الفيروس".

وحول رفع الحجر عن الخاضعين للحجر الصّحي في فنادق العاصمة والبحر الميت وعمان وغيرها من المناطق، أوضح العضايلة أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنيّة، بدأت منذ الصباح الباكر عمليّات إخلائهم، وفق إجراءات دقيقة.

وأكد أن الأشخاص الذين تمّ إخراجهم من الحجر الصحي، سيخضعون لحجر صحي منزلي لمدّة أسبوعين، كإجراء احترازي، حفاظا على صحتهم وسلامة المقربين منهم.

المصدر: "بترا"