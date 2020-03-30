الداخلية الفلسطينية: 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 115

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قرية قطنة شمال غرب القدس المحتلة، ما يرفع عدد الإصابات إلى 115.

وقال المتحدث باسم الوزارة غسان نمر، في تصريحات اليوم الاثنين، إن المصابين الـ115، من بينهم 64 ذكرا، و51 أنثى.

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وعن توزيع الإصابات جغرافيا، قال نمر إن هناك 46 إصابة في بيت لحم، و38 إصابة في قرى القدس، و13 إصابة في رام الله، و9 إصابات في قطاع غزة، و3 إصابات في الخليل، وإصابتين في طولكرم، وإصابة واحدة في كل من نابلس، وأريحا، وسلفيت.

وأشار نمر إلى قدرة وزارة الصحة حاليا على إجراء 1000 فحص في اليوم، إذ جرى يوم أمس الأحد فحص 629 عينة، وتجري الفحوصات للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة وللمخالطين مع الحالات المصابة.

وفي سياق متصل، لفت نمر إلى أن الترتيبات جارية لعودة الفلسطينيين العالقين في الخارج، والخاضعين للحجر الصحي في فنادق البحر الميت في الأردن، موضحا أنهم سيخضعون للحجر الصحي بعد عودتهم لمدة 14 يوما لضمان سلامتهم.

المصدر: معا