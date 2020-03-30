الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 446 والوفيات إلى 11

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 446، مشددة على ضرورة عدم التهاون في مسألة الحجر المنزلي.

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وقالت الوزارة في بيانها اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا "Covid-19" إن "عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 446 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم أمس".

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضا مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 11.



وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية، وخصوصا التزام الحجر المنزلي التام، معتبرة أن أي تهاون بتطبيقه سيعرض صاحبه للملاحقة القانونية والجزائية.





المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام