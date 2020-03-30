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المغرب.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 516 وشفاء 13

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المغرب.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 516 وشفاء 13
Reuters
المغرب
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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 516، بعد تسجيل 37 حالة جديدة ثبتت إصابتها حسب تحاليل مخبرية، وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة.

وبحسب بيان للوزارة نشر اليوم الاثنين، "بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا 516 بينما بلغ العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بالفيروس 27، وعدد حالات الشفاء 13".

بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة أوصلت ععد قتلى الفيروس إلى 27.

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ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسؤولية لاحتواء انتشار وباء كورونا.

المصدر: وكالات

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