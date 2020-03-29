السعودية.. القبض على 10 شبان وفتاتين في قضية فيديوهات المجاهرة بالعلاقات المحرمة

أعلنت الشرطة السعودية في العاصمة الرياض، إلقاء القبض على مواطن قام بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل يجاهر ويتباهى فيها بإقامة علاقة محرمة بامرأة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، إن "شعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من تحديد موقعه وهويته والقبض عليه بإحدى الوحدات المفروشة بحي القادسية وبرفقته امرأة".

وأضاف، أن "المتهم نشر المقاطع المصورة مع مجموعة من الأشخاص في أحد الفنادق بالعاصمة الرياض، وحاول تضليل الجهات الأمنية عن موقعه عن طريق تنقله بين ثلاثة مواقع في أحياء متفرقة من المدينة، إلا أن يقظة رجال الأمن ومتابعتهم الميدانية والتقنية أسفرت عن القبض عليهم جميعا".

وتابع: "تم القبض على 10 أشخاص ثبتت علاقتهم بالقضية، بينهم امرأة، وجميعهم مواطنون تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، وضبطت بحوزتهم مواد يشتبه بأنها مسكرة ومخدرة".

وأشار إلى إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر: "سبق"