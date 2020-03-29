الداخلية السورية: ستتم ملاحقة الداخلين من لبنان بطريق غير شرعية

أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يدخلون البلاد من لبنان بطرق غير شرعية.

وقالت الوزارة إن جميع السوريين الذين يدخلون إلى سوريا من لبنان عبر المعابر غير الشرعية "سيتم الحجر عليهم والتحقيق معهم وإحالتهم الى القضاء وملاحقة كل من سهل عملية دخولهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وتتزايد الأصوات التي تطالب بضبط عبور الأشخاص عبر الحدود بطرق غير شرعية وخاصة من لبنان منذ الإعلان عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا فيه.

وأعلنت السلطات الصحية اليوم عن أول حالة وفاة بالفيروس، وتسجيل أربع إصابات جديدة، تضاف إلى خمس حالات أعلنت عنها منذ أيام.

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المصدر: أسامة يونس ـ دمشق