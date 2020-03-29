قطر ترحب بقرار المنامة إجلاء البحرينيين الذين عبروا إلى الدوحة من إيران

رحبت الحكومة القطرية اليوم الأحد، بقرار مملكة البحرين إجلاء المواطنين البحرينيين الذين عبروا إلى الدوحة من إيران، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية.

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وأشارت الحكومة القطرية إلى أنها كانت تأمل لو أن مملكة البحرين "قبلت عرضها بنقل المواطنين البحرينيين إلى البحرين على متن طائرة خاصة كانت مجهزة لنقلهم بدل إطالة أمد انتظار الأشقاء البحرينيين".

ونقلت الوكالة عن الحكومة أن وزارة الصحة العامة القطرية ستتواصل مع نظيرتها في البحرين، "لإبلاغهم بنتائج الفحوصات التي أجريت على الأشقاء البحرينيين، مع التمنيات لهم بدوام الصحة والسلامة".

كم أكدت الحكومة دوام استعداد دولة قطر "للقيام بدورها الإنساني في ظل هذه الأزمة العالمية، معربة عن أسفها في نفس الوقت من كيل مملكة البحرين الاتهامات الباطلة وتسييس الوضع الإنساني لمواطنيها".

مع ذلك فقد أشارت الحكومة إلى أنها تعتبر قيام البحرين بإجلاء مواطنيها من الدوحة "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأمس السبت، أعلنت حكومة قطر أن البحرين رفضت عرضها أن يغادر البحرينيون الذين وصلوا إلى أراضيها قادمين من إيران على متن طائرة خاصة دون أن تتحمل مملكة البحرين أو الأفراد المعنيون تكاليف الرحلة".

وسابقا اليوم، ذكر وزير شؤون الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، بأن وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدوا اجتماعا أكدوا من خلاله وجود إجراءات احترازية مشددة تتعلق بالتنقل بين دول المجلس، وهو ما لم تلتزم به قطر "باستغلالها الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم كورقة سياسية وإعلامية".

وفي تصريح متلفز، هاجم الرميحي وسائل الإعلام القطرية باستغلال الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب وباء كورونا "لتحقيق أهداف سياسية دخيلة"، مضيفا أن "عملية جلب مجموعة من إيران إلى قطر ومنها إلى سلطنة عمان الشقيقة دون علم أي جهة معنية بهذا الأمر يثير الكثير من علامات الاستفهام".

المصدر: وكالة الأنباء القطرية + وكالة أنباء البحرين