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صحة غزة تكثف أخذ العينات من العائدين والمشتبه بإصابتهم بكورونا

أخبار العالم العربي

صحة غزة تكثف أخذ العينات من العائدين والمشتبه بإصابتهم بكورونا
Reuters Mohammed Salem
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أنها كثفت من أخذ العينات المخبرية بين العائدين والمخالطين لهم في مراكز الحجر الصحي، ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأشار المتحدث باسم الوزارة في قطاع غزة، أشرف القدرة اليوم الأحد، عبر صحفته في "تويتر"، إلى أن إجمالي العينات المخبرية التي تم فحصها بلغ عددها 346 عينة، خلال يومين.

وأكد القدرة أن جميع نتائج الفحص كانت سلبية، ولم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بالمرض في غزة حتى الآن.

ودعا القدرة جميع المواطنين إلى "الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والارشادات الصادرة عن وزارة الصحة لحمايتهم وحماية المجتمع".

فيما قررت وزارة الصحة، تخصيص 5 مدارس كنقاط طبية في قطاع غزة بحيث تخصص مدرسة مجاورة للمستشفى الرئيس في كل محافظة للفرز والمتابعة الصحية لمرضى الجهاز التنفسي.

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، خلال هذه الظروف الطارئة، قررت وزارة الصحة تقنين خدمات الرعاية الأولية واقتصارها على مراكز محددة في كل محافظة.

كما وضعت البلديات في قطاع غزة خطة شاملة للطوارئ تنقسم إلى ثلاث مراحل برعاية وزارة الحكم المحلي وتعاون مع وزارة الصحة والداخلية والدفاع المدني وباقي الجهات ذات العلاقة.

ويتم تنظيم العمل في البلديات بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين المياه والصرف الصحي والتخلص من النفايات.

المصدر: RT

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