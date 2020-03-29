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كورونا.. عزل مجمع سكني بمحافظة دهوك في العراق

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كورونا.. عزل مجمع سكني بمحافظة دهوك في العراق
Reuters AZAD LASHKARI
محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق - أرشيف
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أعلن مدير صحة قضاء العمادية في محافظة دهوك، عزل مجمع قدش السكني بعد التأكد من إصابة أحد سكانه، وفرض الحجر المنزلي على كل عوائل المجمع لمدة أسبوعين.

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وصرح مدير الصحة شاكر عبد العزيز: "بعد إصابة شاب يبلغ من العمر 19 سنة بفيروس كورونا في مجمع قدش التابع لناحية سرسنك التابعة لقضاء العمادية، قررنا عزل المجمع وفرض الحجر المنزلي على كل سكانه لمدة أسبوعين".

وأضاف: "تم اتخاذ إجراءات أمنية وصحية مشددة في المجمع، وجميع السكان خاضعون للحجر المنزلي".

ويقع المجمع على مسافة 45 كيلومترا إلى الشرق من مدينة دهوك، ويبلغ تعداد سكانه نحو 8 آلاف نسمة.

وأعلن إقليم كردستان العراق تسجيل 128 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، تماثلت منها 56 حالة للشفاء، بينما توفي شخصان بسبب الفيروس.

المصدر: "رووداو"

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