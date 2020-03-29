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الزرفي يطالب بتخفيف العقوبات عن إيران وتوفير العلاج لشعبها

أخبار العالم العربي

الزرفي يطالب بتخفيف العقوبات عن إيران وتوفير العلاج لشعبها
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طالب رئيس الحكومة العراقية المكلف، عدنان الزرفي، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بتخفيف العقوبات عن إيران وتوفير العلاج لشعبها.

وقال في تغريدة له على حسابه في "تويتر": إن "مساعدة إيران في مواجهة فيروس كورونا سيسهم في منع كارثة إنسانية يعاني منها الشعب الإيراني بشكل مخيف".

وأضاف الزرفي "على المجتمع الدولي مساعدتهم برفع أو تخفيف العقوبات وتوفير العلاجات الطبية لما لذلك من تداعيات صحية وأمنية على العراق كونه الجار الأكثر امتدادا وارتباطا بالجمهورية الإسلامية".

المصدر: RT

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