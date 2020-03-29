الزرفي يطالب بتخفيف العقوبات عن إيران وتوفير العلاج لشعبها

طالب رئيس الحكومة العراقية المكلف، عدنان الزرفي، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بتخفيف العقوبات عن إيران وتوفير العلاج لشعبها.

وقال في تغريدة له على حسابه في "تويتر": إن "مساعدة إيران في مواجهة فيروس كورونا سيسهم في منع كارثة إنسانية يعاني منها الشعب الإيراني بشكل مخيف".

مساعدة #ايران في مواجهة فايروس كورونا سيساهم في منع كارثة إنسانية يعاني الشعب الإيراني منها بشكل مخيف وعلى المجتمع الدولي مساعدتهم برفع او تخفيف العقوبات وتوفير العلاجات الطبية لما لذلك من تداعيات صحية و أمنية على العراق كونه الجار الأكثر امتداداً وارتباطاً بالجمهورية الاسلامية . — عدنان الزرفي Adnan Alzurfi (@adnanalzurfi) 29 marca 2020

وأضاف الزرفي "على المجتمع الدولي مساعدتهم برفع أو تخفيف العقوبات وتوفير العلاجات الطبية لما لذلك من تداعيات صحية وأمنية على العراق كونه الجار الأكثر امتدادا وارتباطا بالجمهورية الإسلامية".

المصدر: RT