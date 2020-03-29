مصدر عراقي يكشف لـRT حقيقة إصابة نواب عراقيين بكورونا

كشف مصدر في رئاسة البرلمان العراقي، اليوم الأحد، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن إصابة عدد من النواب بفيروس كورونا.

وقال المصدر لـRT "في حقيقة الأمر، لا توجد هناك أية إصابة لأي عضو في مجلس النواب، وما تحدثت به وسائل إعلام عديدة، عار عن الصحة".

وأضاف "الإصابة بالفيروس ليست عيبا، ولو شخصنا أي إصابة من هذا النوع سنعلنها بشكل فوري".

يذكر أن وسائل إعلام محلية عراقية نشرت معلومات عن وجود عدد من النواب المصابين بفيروس كورونا.

المصدر: RT