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السعودية: إصابة مدنيين بشظايا صاروخ يمني تم اعتراضه فوق الرياض

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السعودية: إصابة مدنيين بشظايا صاروخ يمني تم اعتراضه فوق الرياض
Reuters
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أكد المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني السعودي بمنطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، إصابة مدنيين اثنين بجروح طفيفة في العاصمة جراء تناثر شظايا صاروخ يمني تم اعتراضه وإسقاطه.

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وقال اليوم إن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض، "باشرت السبت 28 مارس 2020 حادث سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره، تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض".

وأضاف: تناثرت شظايا هذا الصاروخ على أحياء سكنية في مواقع متفرقة، ما تسبب بسقوط إحدى الشظايا وإصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة، وتم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعدة لذلك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن قوله اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين باليستيين ليل السبت أطلقهما المسلحون الحوثيون اليمنيون صوب العاصمة الرياض ومدينة جازان في جنوب المملكة.

وقال المالكي في بيان إنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح حتى إصدار البيان، لكنه أضاف أن اعتراض الصاروخين تسبب في سقوط بعض الشظايا على بعض الأحياء السكنية بالمدينتين.

المصدر: "عكاظ"

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