ناشطون يعلقون على اعتراض باتريوت لصواريخ فوق السعودية

انقلب اعتراض صواريخ باتريوت أمريكية لصاروخين أطلقا من اليمن الليلة الماضية، إلى مادة للفكاهة لدى ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن الاعتراض لم يتم من المحاولة الأولى.

وقال ناشط على "تويتر": "اضطرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية لحذف تغريدة بعد نشرها لمشهد تقول إنه اعتراض لصاروخ باليستي في سماء العاصمة الرياض... تبين أن صواريخ الباتريوت الأمريكية لم تعترض الصاروخ اليمني.. كما أظهر المشهد الذي سرعان ما حذفته القناة السعودية من صفحتها الرسمية".

قناةالاخباريةالسعوديةالرسميةتقوم بحذف تغريدةبعدنشرهالمشهدتقول إنه اعتراض لصاروخ باليستي في سماء #الرياض وعندالتدقيق تبين أن صواريخ الباتريوت لم تعترض الصاروخ بعد أن تجاوزهما كما أظهر المشهد الذي سرعان ما حذف من الصفحة الرسميةلقناة الإخبارية السعودية. pic.twitter.com/TkXfZ4fMDb — حسن المطري (@kawwi2) March 28, 2020

وكتبت ناشطة: "وصاروخ الباتريوت يمر بجانبها في الاتجاه العكسي وعامل نفسه شاهد ماشفش حاجة".

وكانت وكالة الأنباء السعودية نقلت عن المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن قوله اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين باليستيين ليل السبت أطلقهما المسلحون الحوثيون اليمنيون صوب العاصمة الرياض ومدينة جازان في جنوب المملكة.

المصدر: تويتر