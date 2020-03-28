كورونا.. السعودية تمدد تعليق العمل والرحلات الجوية حتى إشعار آخر

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه، و"بتوجيهات ملكية، تم اتخاذ قرارات جديدة تقضي بتمديد تعليق العمل والرحلات الجوية حتى إشعار آخر".

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأن هذه القرارات تأتي انطلاقا "من الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ولما يتطلبه الوضع الراهن من استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد (كوفيد19)".

وتقضي التعليمات الجديدة بتمديد تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية، عدا الجهات المستثناة، وتمديد العمل بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص، حتى إشعار آخر.

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وتقضي أيضا بتمديد العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية، إلا في الحالات الاستثنائية، وذلك حتى إشعار آخر، إضافة إلى تمديد العمل بتعليق رحلات الطيران الداخلية للمسافرين، ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات، وذلك حتى إشعار آخر.

المصدر: صحيفة عكاظ