الاتحاد الأوروبي يقرّ دعم تونس بـ250 مليون يورو في مواجهة كورونا

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي في تونس باتريس برجميني عن قرار بروكسل منح تونس 250 مليون يورو، لمساعدتها على مواجهة فيروس كورونا وعواقبه الاقتصادية والاجتماعية.

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وقال برجميني اليوم السبت، إنه و"في إطار علاقات الشراكة والتضامن المتميزة التي تربط بين تونس والاتحاد الأوروبي، قرر الاتحاد صرف 250 مليون يورو فورا، على شكل هبات لدعم ميزانية تونس في إطار الجهود التي تقودها الحكومة لمحاربة فيروس كورونا المستجد والحد من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية".

إضافة إلى ذلك تعهد الاتحاد الأوروبي بمضاعفة حجم المساعدات المقدمة إلى تونس في إطار مشروع "الصحة عزيزة" لدعم قطاع الصحة في البلاد من 20 مليون يورو إلى 60 مليونا بما يغطي كامل ولايات الجمهورية عوضا عن 13 ولاية.

المصدر: RT + وكالات