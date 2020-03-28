قادما من أوروبا.. "سيادي سوداني" يدخل القصر قبل الحجر

قالت مصادر صحفية، إن أحد أعضاء السيادي السوداني، وصل مؤخرا إلى الخرطوم قادما من أوروبا، ودخل البلاد دون الخضوع للحجر الصحي المفروض.

وكشفت مصادر صحفية في الخرطوم اليوم السبت، إنّ عضو السيادي الفريق أوّل ركن ياسر العطا وصل الأسبوع الماضي قادما من دولة أوروبية عبر مدينة دبي، ولم يخضع إلى إجراءات الحجر الطبي الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت جريدة "آخر لحظة"، إلى أنّ العطا وصل الخرطوم في آخر رحلة جويّة قدمت من إمارة دبي، ولم تجر له عملية فحص طبي أولى على الرغم من أنّه كان في رحلة علاجية.

ووفقا للصحيفة، فإنّ العطا باشر مهام عمله بالقصر الرئاسي.

المصدر: الراكوبة نيوز