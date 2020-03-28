بعد انتقادات حادة.. محافظة دمشق تؤمن نقل العسكريين المسافرين

سيرت محافظة دمشق عشرات الحافلات لتأمين نقل العسكريين لقضاء إجازاتهم وذلك بعد انتقادات حادة، أثارتها صور تجمعاتهم دون وسائط نقل.

وذكرت وكالة "سانا" أن المحافظة سيرت عددا من باصات النقل الداخلي، والبولمانات، وغيرها من الحافلات لنقل العسكريين باتجاه عدد من المحافظات.

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ونقلت الوكالة عن عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة مازن الدباس أن تسيير وسائل النقل سيبقى مستمرا "حتى تأمين جميع العسكريين المسافرين وبشكل يمنع حدوث أي ازدحام" وأشار الدباس إلى أن جميع الحافلات يتم تعقيمها قبل دخولها إلى مراكز الانطلاق (كراجات العباسييين).

وكانت الحكومة السورية أصدرت قرارا بوقف وسائل النقل العام والخاص بين المحافظات منذ الثلاثاء الماضي، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وتداولت مواقع التواصل صورا لتجمع عدد من العسكريين وهم ينتظرون وسيلة تقلهم، وتعرضهم لابتزاز بعض أصحاب السيارات الذين استغلوا وقف النقل الجماعي لفرض أجور عالية بالنسبة للعسكريين.

المصدر:RT