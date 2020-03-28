 
مباشر
عاجل
رويترز: حصيلة الوفيات بكورونا في بريطانيا ترتفع إلى 1019

بعد انتقادات حادة.. محافظة دمشق تؤمن نقل العسكريين المسافرين

أخبار العالم العربي

بعد انتقادات حادة.. محافظة دمشق تؤمن نقل العسكريين المسافرين
Reuters
الجيش السوري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/njfe

سيرت محافظة دمشق عشرات الحافلات لتأمين نقل العسكريين لقضاء إجازاتهم وذلك بعد انتقادات حادة، أثارتها صور تجمعاتهم دون وسائط نقل.

وذكرت وكالة "سانا" أن المحافظة سيرت عددا من باصات النقل الداخلي، والبولمانات، وغيرها من الحافلات لنقل العسكريين باتجاه عدد من المحافظات.

إقرأ المزيد
سوريا .. بعد انتقادات أثارتها صور تجمع عسكريين.. الحكومة تشكل لجنة تحقيق
سوريا .. بعد انتقادات أثارتها صور تجمع عسكريين.. الحكومة تشكل لجنة تحقيق

ونقلت الوكالة عن عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة مازن الدباس أن تسيير وسائل النقل سيبقى مستمرا "حتى تأمين جميع العسكريين المسافرين وبشكل يمنع حدوث أي ازدحام" وأشار الدباس إلى أن جميع الحافلات يتم تعقيمها قبل دخولها إلى مراكز الانطلاق (كراجات العباسييين).

وكانت الحكومة السورية أصدرت قرارا بوقف وسائل النقل العام والخاص بين المحافظات منذ الثلاثاء الماضي، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وتداولت مواقع التواصل صورا لتجمع عدد من العسكريين وهم ينتظرون وسيلة تقلهم، وتعرضهم لابتزاز بعض أصحاب السيارات الذين استغلوا وقف النقل الجماعي لفرض أجور عالية بالنسبة للعسكريين.

المصدر:RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا