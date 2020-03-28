القوات المسلحة المصرية تجري عمليات تطهير من كورونا في مشيخة الأزهر

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أوامرها لإداراتها التخصصية، بتعقيم وتطهير مقار مشيخة الأزهر ودار الإفتاء والكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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وأشارت القيادة إلى أن "عملية التعقيم تطال الأماكن ذات القدسية الدينية والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من أبناء الشعب المصري بمختلف أطيافه وانتماءاته".

من جهته، أثنى وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس جمعة، على الجهود التى تقوم بها القوات المسلحة فى عمليات التعقيم والتطهير الوقائي، مؤكدا أن تلك الإجراءات هي "السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة".

بدوره، وجه الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطي الأرثوذكسي نيافة الأنبا إرميا، الشكر والتقدير للقوات المسلحة لجهودها المبذولة فى تنفيذ أعمال التطهير واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بجميع منشآت الدولة.

ناصر حاتم

المصدر: RT + اليوم السابع