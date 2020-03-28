وفاة مواطنة عراقية بفيروس كورونا في النرويج

أعلنت الخارجية العراقية اليوم السبت، وفاة مواطنة عراقية في النرويج، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان للوزارة أن "مواطنة عراقية توفيت في النرويج إثر إصابتها بفيروس كورونا" وأن "سفارة جمهورية العراق في أوسلو تابعت مع المستشفى الذي كانت ترقد فيه المتوفية لإكمال إجراءات تسليم الجثمان لأسرتها".

ويوم أمس الجمعة، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، عن إصابة 12 عراقيا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.

المصدر: RT