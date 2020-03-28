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السعودية.. تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تتيح رحلات استثنائية لإجلاء البريطانيين

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السعودية تتيح رحلات استثنائية لإجلاء البريطانيين
Reuters Ahmed Yosri
الرياض
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أعلنت السفارة البريطانية في الرياض أن الخطوط الجوية السعودية وافقت على تشغيل رحلات تجارية استثنائية لتمكين المواطنين البريطانيين وأسرهم من العودة إلى بلادهم.

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وأضافت السفارة في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أن الخطوط الجوية السعودية ستشغل رحلات هذا الأسبوع بدءا من 29 مارس من الرياض وجدة والدمام إلى مطار هيثرو في لندن، وستشغل رحلات إضافية إذا لزم الأمر.

وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية الدولية ما عدا الحالات الاستثنائية لمدة أسبوعين، وذلك ضمن الإجراءات الهادفة للحد من تفشي فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"

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