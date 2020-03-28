كردستان العراق.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 121

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم محافظات الإقليم.

وذكر بيان للوزارة أن "فحوصاتها أثبتت ثماني إصابة في أربيل، بالإضافة الى واحدة في حلبجة وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

ويوم أمس أعلنت دائرة صحة محافظة السليمانية في الإقليم، تماثل 9 مصابين بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 40.



المصدر: RT