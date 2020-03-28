موريتانيا.. منع التنقل بين الولايات بعد تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا

قررت الحكومة الموريتانية اليوم السبت، منع التنقل بين الولايات البالغ عددها 13 ولاية، ابتداء من يوم غد الأحد، وذلك في إطار منع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وصدر القرار عن وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، جاء فيه أنه "تقرر ابتداء من يوم الأحد 29 مارس 2020 عند الساعة الثانية عشر زوالا حظر كل أنواع التبادل وعبور الأشخاص بين ولايات الوطن".

واستثني من قرار الداخلية الطواقم الطبية وشاحنات نقل البضائع وبعثات المصالح الفنية الخاصة بالخدمات الأساسية (الماء، الكهرباء، الاتصالات، الخ…).

وجاء هذا القرار بعد أن أعلنت موريتانيا اليوم تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس، الأولى لدى زوجة مصاب سابق، والثانية لدى رجل في مدينة كيهيدي عاد قبل تسعة أيام من السنغال.

المصدر: وكالة الأنباء الموريتانية