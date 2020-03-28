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قيادي في "فتح" ينفي شائعات "الطابور الخامس" عن وفاة محمود عباس

أخبار العالم العربي

قيادي في
Reuters
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نفى القيادي في حركة "فتح" حسين الشيخ ما وصفها بكل "الإشاعات المغرضة من الطابور الخامس والمواقع الصفراء"، مؤكدا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصحة جيدة.

وأكد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، أن الرئيس الفلسطيني "يتابع عن كثب تطورات الوضع الصحي وخطط مواجهة انتشار فايروس كورونا مع كل الجهات المختصة".

ورأى القيادي في الحركة، أن الشائعات بهذا الشأن تستهدف "ضرب جبهتنا الداخلية في هذه المرحلة الحرجة".

المصدر: تويتر

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