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التربية السورية: مدارس ستبدأ بتصنيع الكمامات.. وأخرى للحجر الصحي

أخبار العالم العربي

التربية السورية: مدارس ستبدأ بتصنيع الكمامات.. وأخرى للحجر الصحي
Reuters REUTERS
جندي سوري يصلي في ساحة فارغة بسبب كورونا أمام المسجد الأموي بدمشق ـ أرشيف
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وجهت وزارة التربية في سوريا مدارس التعليم المهني للبدء بتصنيع الكمامات بدءا من يوم غد السبت، وتجهيز أخرى مراكز للحجر الصحي.

ونقلت صفحة الوزارة عن الوزير عماد العزب أنه سيتم توزيع الكمامات على الطلاب والمعلمين والقطاع التربوي والمشافي أيضا.
وأشار العزب إلى أن الوزارة جهزت 24 مدرسة لتستخدم كمراكز حجر عند الحاجة، وبمعدل مدرستين في كل محافظة إضافة إلى 12 مركز إقامة يضم ما يتجاوز 660 سريرا ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة.
وأضاف أنه تم تحديد 14 مدرسة إضافية بالتعاون مع المحافظين لتكون أيضا مراكز حجر إضافية، وذلك بعد أن أنهت وزارة التربية تنظيف وتعقيم معظم المدارس في البلاد.

وفي سياق ذي صلة نفى العزب صحة كل ما يشاع حول تأجيل العام الدراسي، ووصفها بأنها إشاعات، وأوضح أن "تعليق الدوام مستمر حتى 2 أبريل القادم" وأنه سيصدر لاحقا تعميم يوضح التطورات اللاحقة بالعملية التربوية التعليمية سواء للصفوف الانتقالية أو الشهادة الإعدادية أو الثانوية.

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المصدر: وكالات

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