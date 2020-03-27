كورونا.. محاكم رأس الخيمة تطلق خاصية "التقاضي عن بعد"

باشرت دائرة محاكم رأس الخيمة في الإمارات توفير الحلول التقنية والقانونية والإجرائية اللازمة، لتفعيل خدماتها القضائية والتوثيقية لمتعامليها عن بعد.

وحولت الدائرة 193 خدمة إلكترونية من خلال موقع حكومة رأس الخيمة الإلكتروني تمكن متعاملي الدائرة من استخدامها على مدار الساعة ودون الحاجة للحضور للمحاكم.

بالفيديو: التقاضي عن بعد في محاكم رأس الخيمةhttps://t.co/rwYssJhco4 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 27, 2020

وقال رئيس دائرة المحاكم المستشار أحمد محمد الخاطري، إنه "تم توفير الخدمات عن بعد، من خلال تنظيم إجراءات العمل وقنوات التواصل واستخدام الخدمات الإلكترونية وتقنيات الاتصال المرئي، تماشيا مع متطلبات المرحلة الحالية الطارئة".

وأوضح، أن "الدائرة وفرت العديد من خدماتها من خلال باقات متخصصة للمحامين والأفراد والشركات والبنوك من تسجيل القضايا الابتدائية والاستئناف وطعون التمييز والأمور الوقتية والمستعجلة وتقديم ومتابعة الطلبات القضائية بمختلف أصنافها".

وأضاف: "جرى توفير خدمات دفع الأمانات والنفقات وأمانات التركات وخدمات الدفع السريع لجميع رسوم خدمات المحاكم، كما توفر المحاكم خدمات إلكترونية لجميع المتعاملين دون الحاجة للاشتراك، مثل طلبات الإشهادات والطلاق والخلع والاستعلام وغيرها".

وتابع أن "المحاكم عممت استخدام تقنيات الاتصال المرئي الحديثة في عقد جلسات التقاضي وإدارة الدعوى "عن بعد" ودون الحاجة للحضور للمحاكم ضماناً لاستمرارية وسهولة إجراءات التقاضي وحفاظاً على حقوق المتقاضين".

المصدر: الإمارات اليوم