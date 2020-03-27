مساجد مصر مغلقة أمام المصلين يوم الجمعة في سابقة تاريخية (صور)

تسبب فيروس كورونا في حدوث سابقة تاريخية بمصر، حيث أغلقت المساجد وتوقفت عن بث شعائر صلاة الجمعة في مشهد لم يعتد عليه أحد في مصر.

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وقالت دار الإفتاء المصرية اليوم الجمعة، إن هناك مجموعة من الأسباب التي يترخص بها لترك الجماعة في المسجد بل والجمعة، ومنها أسباب عامة كالمطر الشديد والوحل الذي يتأذى به وكذا الظلمة التي لا يبصر بها الإنسان طريقه إلى المسجد، ومنها أسباب خاصة كالمرض، والخوف على نفسه أو ماله أو أهله، وكذلك أكل ما له رائحة كريهة، وأيضا إذا غلبه النوم، وغير ذلك من الأسباب وما يشبهها.

وأغلقت جميع المساجد وبينها الكبرى بمحافظة المنيا مثل مسجد صلاح الدين وسيدى أحمد الفولي واللمطي وغيرها من المساجد، كما أغلقت المساجد في قناة والقاهرة وكافة المحافظات في مصر.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية