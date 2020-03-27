الكشف عن صورة أول مواطن مصري توفي بفيروس كورونا في أمريكا

كشف الصحفي المتخصص في الشؤون الأمريكية محمد العالم، عن تفاصيل وفاة أول مواطن مصري بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

RT

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وأوضح الصحفي أن المتوفى يدعى إبراهيم محمد، وهو مصري يحمل الجنسية الأمريكية، وبلغ من العمر 55 عاما، عاش مع أسرته المكونة من أربعة أفراد، هم ولد وبنتان وأمهم في حي البيريديغ في مقاطعة بروكلين بمدينة نيويورك.

وأشار إلى أنه انتقل إلى المستشفى بعد شعوره بمضاعفات حادة تمثلت في ضيق بالتنفس وارتفاع كبير في درجة الحرارة وآلام بالحلق، حيث وصل إليها مساء الأحد الماضي بنيويورك وتم حجزه وإجراء التحاليل الطبية الخاصة وتم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا وخلال يومين فارق الحياة نتيجة تسبب الفيروس في تدمير الرئتين ونظام الجسم الصحي.

وأشار إلى أن عملية الدفن تمت بواسطة السلطات الأمريكية ولا تعلم أسرته مكان قبره لكن تم إبلاغهم بأنه قد تم دفنه، وإجراء الفحوصات الطبية للأسرة وتم اكتشاف إصابة الزوجة ووضعها داخل العزل الصحي بذات المستشفى وحتى الآن حالتها الصحية مستقرة، بينما جاءت عينات الأبناء سلبية وعادوا للمنزل تحت الحجر لمدة أسبوعين.

المصدر: RT

ناصر حاتم