جمان.. أول مولود عربيا من أم مصابة بكورونا

أجريت اليوم الجمعة في مستشفى الملك عبد الله الجامعي في الرمثا شمالي الأردن، أول عملية قيصرية لسيدة حامل في الشهر التاسع مصابة بفيروس كورونا.

وقالت استشارية النسائية والتوليد في المستشفى ليلى علي الزغل، إن هذه العملية هي الأولى على مستوى الوطن العربي وربما تكون الثالثة على مستوى العالم بعد إجراء عمليات في الصين .

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وبينت الزغل أن العملية أجريت لمريضة مصابة حولت من مستشفى الأمير هاشم العسكري في ايدون إلى مستشفى الملك عبد الله وعزلت بعد ثبوت إصابتها بالفيروس، مؤكدة أن الأم والطفلة التي أطلق عليها اسم جمان بحالة صحية جيدة وهما الآن في الحجر الصحي في المستشفى.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت أمس الخميس عن عدد من الإجراءات الاحترازية الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة، تشمل عزل محافظة إربد عن باقي المحافظات بشكل كامل، وذلك مع تجاوز حصيلة الإصابات 200 حالة.

المصدر: عمون