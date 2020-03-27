رغم حظر التجمعات.. أشهر ملياردير مصري يدعو للصلاة

دعا رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس للصلاة بشكل جماعي لأجل "أن يزيح الله أزمة فيروس كورونا القاتل".

ارى أن يجتمع العالم كله على يوم معين للصلاة مجتمعين جميعا بإختلاف أدياننا حتى يزيح الله هذه الغمة و يشفى المرضى جميعا ! — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 27, 2020

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وبالرغم من قرارات حظر التجمع والصلاة الصادر من شيخ الأزهر الشريف، قال ساويرس على حسابه في "تويتر": "أرى أن يجتمع العالم كله على يوم معين للصلاة مجتمعين جميعا باختلاف أدياننا حتى يزيح الله هذه الغمة ويشفى المرضى جميعا".

وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب قرر إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا بالجامع الأزهر، حرصا على سلامة المصلين، لحين وقف انتشار الوباء، وانطلاقا من القاعدة الشرعية صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات.

وأفتت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الدليل على مشروعية تعطيل صلاة الجمعة والجماعات وإيقافهما، تلافيا لانتشار الوباء.

كما أوقفت الكنيسة الأرثوذكسية جميع الكنائس وجميع القداديس والأنشطة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: تويتر