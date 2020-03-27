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كازاخستان تأمر بتعليق العمل في أكبر مدينتين لمدة أسبوع

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كازاخستان تأمر بتعليق العمل في أكبر مدينتين لمدة أسبوع
Reuters
كازاخستان
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 قالت الحكومة في كازاخستان إنها أمرت معظم الشركات بالعاصمة نور سلطان وآلماتا، كبرى المدن بتعليق العمل اعتبارا من 30 مارس وحتى 5 أبريل في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الحكومة في بيان، أن هيئات الدولة ومؤسسات الرعاية الصحية ووسائل الإعلام ومتاجر الأغذية والصيدليات ومقدمي الخدمات الأساسية الأخرى سيسمح لهم بمواصلة العمل.

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وسجلت كازاخستان 124 إصابة بفيروس كورونا معظمها في نور سلطان وآلماتا، وأعلنت عن أول حالة وفاة هذا الأسبوع.

المصدر: وكالات 

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