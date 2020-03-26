الأمن الأردني يحقق في تسجيلات صوتية روجت لشائعات حظر تام للتجول في البلاد

أعلنت مدرية الأمن العام الأردني، أن وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي تتابع التحقيق في تسجيلات صوتية لأشخاص روجوا لشائعات حول فرض حظر تام للتجول في الأيام القادمة.

إقرأ المزيد

وقال الناطق الاعلامي باسم المديرية المقدم عامر السرطاوي، إن "المقاطع جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم الآن تحديد هويات المروجين لها وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأهابت المديرية بالمواطنين اعتماد ما يصدر من تصريحات عن الجهات الرسمية بكل ما يتعلق بفيروس كورونا، حيث يتم إصدار بيانات دورية ويومية حولها.

ودعت المديرية الأردنيين إلى "عدم المساهمة بنشر الشائعات التي لا أساس لها من الصحة وترويجها"، راجية من الجميع "التحلي بالحس الوطني والقيام بالدور الإيجابي في ظل ما تمر به البلاد من ظروف".

المصدر: "وكالات أردنية"