كورونا.. تسجيل 4 وفيات جديدة في الجزائر وارتفاع الإصابات إلى 367

ارتفع عدد المتوفين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 25 بعد تسجيل 4 وفيات جديدة، فيما وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 367 حالة بعد تسجيل 65 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب بيان صادر عن وزارة الصحة فقد تم تسجيل حالتي وفاة بمدينة قسنطينة، ويتعلق الأمر برجل مسن (90 سنة)، بالإضافة إلى امرأة (58 سنة) عائدة من فرنسا، أما الوفاة الثالثة فطالت سيدة من مدينة تيزي وزو (53 سنة)، والرابعة سائق سيارة إسعاف بمستشفى بوفاريك.

كما بلغ العدد الإجمالي للحالات التي غادرت المستشفى 29 حالة، منها 5 حالات تماثلت للشفاء اليوم.

المصدر: وكالات