السيسي يعلق بعد مرور اليوم الأول من حظر التجول في مصر

قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشكر للشعب المصري لالتزامه بحظر التجوال في البلاد في إطار إجراءات الحكومة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وقال السيسي في منشور له على "فيسبوك": "إنني أتقدم بتحية إعزاز وتقدير لشعب مصر العظيم على التزامه ومعاونته للحكومة واستجابته لكافة الإجراءات، وخاصة خلال فترة حظر التحركات وحرصه التام على العبور من هذه الأزمة".

وتابع: "كما أتقدم بالشكر والتقدير لجميع أجهزة الدولة المختلفة، القوات المسلحة، الشرطة المدنية، وجميع القائمين على منظومة الرعاية الصحية الشاملة لجهودهم المخلصة في كل الاتجاهات بما يحقق أمن وأمان مصر وشعبها العظيم".

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة لمدة أسبوعين ليلا من السابعة مساء وللسادسة صباحا لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

المصدر: RT