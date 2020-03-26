الصحة السورية: الإعلاميون الذين زاروا مركزا للحجر الصحي غير مصابين بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية سلامة الفريق الإعلامي الذي زار مركزا للحجر الصحي من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن نتيجة الفحص جاءت سلبية للفريق الذي ضم ممثلين عن وكالة سانا وقناتي السورية، والإخبارية، وقام بمهمات إعلامية في مركز الدوير للحجر الصحي.

وكانت الوزارة أعلنت أمس أن ثلاثة ممن كانوا في مركز الحجر المذكور مصابون بكورونا، وإثر ذلك توالت مطالبات بفحص الفريق الإعلامي الذي زار المركز، قبل تحويل المحجور عليهم فيه إلى فندق مطار دمشق الدولي.

يذكر أن سوريا أعلنت عن تسجيل 5 إصابات بالفيروس حتى أمس.

أسامة يونس- دمشق