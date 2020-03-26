كورونا.. السعودية بدء سريان حظر التجول في مكة والمدينة والرياض

بدأت السلطات الأمنية السعودية تطبيق حظر التجول في الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة، اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا من اليوم الخميس، وحتى السادسة صباحا من يوم غد الجمعة.

ووافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في وقت سابق على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وجاء القرار بناء على ما عرضته الجهات المعنية في المملكة، حيث تضمن تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرا من اليوم الخميس في مدن الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وشمل القرار أيضا تخويل الجهة المعنية بناء على ما تقترحه وزارة الصحة في زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق الأخرى في السعودية.

المصدر: "سبق"