أنقرة: السعودية لم تبلغنا بأي إصابة بفيروس كورونا بين المعتمرين

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن السعودية لم تبلغ بلاده والعالم بأي إصابة بفيروس كورونا المستجد بين المعتمرين.

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جاء هذا التصريح في حديث أدلى به لإحدى القنوات التركية في معرض تعليقه على ظهور فيروس كورونا بين المعتمرين العائدين من السعودية.

وأكد صويلو أنه عندما ظهرت أول إصابة بفيروس كورونا بين العائدين من العمرة، اتخذت وزارة الصحة التركية التدابير اللازمة على الفور.

وفي ما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها وزارته للحد من انتشار كورونا، قال صويلو إنه لن يتم إغلاق الأسواق الشعبية في البلاد، بل سيتم وضع ضوابط مشددة، بما فيها مراقبة عمليات الدخول والخروج لهذه الأسواق.

يذكر أن تركيا سجلت إصابة 2433 شخصا بفيروس كورونا و59 وفاة بالفيروس حتى الآن.

المصدر: "الأناضول"