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مصر.. الإعدام لـ 5 أشخاص بسبب حريق خط أنابيب بترول

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مصر.. الإعدام لـ 5 أشخاص بسبب حريق خط أنابيب بترول
Reuters
مصر
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أصدرت محكمة جنايات دمنهور في مصر، حكما بالإعدام شنقا على 5 متهمين والمؤبد لـ5 آخرين في قضية حريق خط أنابيب بترول.

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وجاء حكم الإعدام على الأشخاص الخمسة بسبب اتهامهم بحريق خط البترول المار بقرية المواسير في مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة يوم 11 نوفمبر 2019، حيث راح ضحيته 9 أشخاص وأصيب 11 آخرون.

وألزمت هيئة المحكمة المتهمين جميعا بأن يدفعوا لشركة أنابيب البترول مبلغ 2 مليون و462 ألف جنيه.

وكانت هيئة المحكمة أصدرت قرارا في جلسة 27 فبراير الماضي بإحالة أوراق 5 متهمين في القضية إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

المصدر: المصري اليوم

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