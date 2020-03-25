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الصحة السورية تنفي وجود إصابة جديدة بكورونا وتتوعد مروجي الاخبار الكاذبة

أخبار العالم العربي

الصحة السورية تنفي وجود إصابة جديدة بكورونا وتتوعد مروجي الاخبار الكاذبة
Reuters Rodi Said
صورة من الأرشيف
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نفت السلطات الصحية في مدينة اللاذقية السورية صحة معلومات عن تسجيل إصابة بكورونا في المدينة.

وتعليقا على ما ذكرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تسجيل إصابة شخص بفيروس كورونا في المدينة واصطحابه مع آخرين الى الحجر الصحي، أكدت مديرية الصحة في اللاذقية أن "الخبر منفي جملة وتفصيلا".

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وقالت إنه "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الصفحات التي قامت بنشر هذا الخبر الكاذب وفق تعليمات وزارة الداخلية التي قضت بملاحقة من ينشر أخبارا كاذبة متعلقة بفيروس كورونا على صفحات التواصل الاجتماعي وعدم نشرها إلا عن طريق وزارتي الصحة أو الإعلام الرسمي".

يذكر أن وزارة الصحة أكدت اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل 4 حالات جديدة للإصابة بالفيروس، ليصبح عدد المصابين الإجمالي 5 أشخاص كلهم كانوا قادمين من الخارج، حسب وزارة الصحة السورية.

المصدر: RT

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