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الملك سلمان: مجموعة العشرين ستجتمع في قمة استثنائية للخروج بمبادرات تحقق آمال الشعوب

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الملك سلمان: مجموعة العشرين ستجتمع في قمة استثنائية للخروج بمبادرات تحقق آمال الشعوب
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نشر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء يوم الأربعاء، تغريدة على موقع "تويتر" أكد فيها أن مجموعة العشرين ستجتمع في قمة استثنائية للخروج بمبادرات تحقق آمال الشعوب.

وقال العاهل السعودي: في هذا الوقت الحرج الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا المستجد، التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي، نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية، للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا وتعزز دور حكوماتنا، وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء".

وختم التغريدة قائلا: "حمى الله العالم من كل مكروه"

المصدر: RT + "تويتر"

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