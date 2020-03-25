لافروف يبحث مع نظيره الجزائري إمكانية مساعدة روسيا للجزائر في محاربة كورونا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم التعاون بين البلدين في مجال محاربة فيروس كورونا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية صدر في أعقاب المكالمة الهاتفية، اليوم الأربعاء، أنه "تم بحث مسائل التعاون بين روسيا والجزائر في محاربة وباء فيروس كورونا، بما في ذلك إمكانية تقديم المساعدة في هذا الصدد من الجانب الروسي".

وأضاف البيان أن الحديث تناول أيضا بعض المسائل المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية الجزائرية المتعددة الأوجه.

إقرأ المزيد

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن المكالمة جرت بمبادرة من الجانب الجزائري.

يذكر أن روسيا كانت قد أرسلت خبراءها العسكريين والمعدات الطبية إلى إيطاليا لمساعدتها في منع انتشار فيروس كورونا، علما بأن إيطاليا إحدى الدول الأكثر تضررا جراء الوباء.

المصدر: RT