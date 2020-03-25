وزيرة الصحة المصرية تحذر من وصول عدد المصابين بكورونا إلى ألف وتصف الأمر بـ"الخطير جدا"

حذرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، من وصول عدد الإصابات بوباء كورونا لـ 1000 حالة، واصفة الأمر بالخطير جدا.

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وقالت زايد خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، للكشف عن آخر تطورات الوباء، إنه إذا تخطي عدد المصابين بكورونا هذا الرقم فإنه يعني أن الوباء قد انتقل إلى المرحلة الثالثة، الأمر الذي يعد خطيرا.

وكان المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد، قد حذر من وصول البلاد إلى السيناريو الثالث الذي لن تجدي معه أي إجراءات في أزمة كورونا.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة لمدة أسبوعين ليلا من السابعة مساء للسادسة صباحا لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية