السعودية: تسجيل 133 إصابة ووفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

أعلنت السعودية اليوم عن تسجيل 133 إصابة ووفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليتراجع العدد اليومي للمصابين، مقارنة مع أمس الثلاثاء.

وأفادت وزارة الصحة، في صحفي الأربعاء، بارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في المملكة خلال اليوم الماضي إلى 900 حالة بعد أن كانت هذه الحصيلة الثلاثاء عند مستوى 767.

وتشير هذه البيانات إلى تراجع طفيف في وتيرة الارتفاع اليومي لعدد الإصابات، حيث سجلت في المملكة، حسب إحصائية أمس الثلاثاء، 205 حالات جديدة.

كما كشفت الوزارة عن تسجيل وفاة جديدة جراء الفيروس، مشيرة إلى أن المتوفي هو مقيم في مكة المكرمة، ليرتفع عدد الوفيات إلى حالتين.

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع عدد المتعافين إلى 29 حالة بعد تسجيل حالة شفاء جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة السعودية أن "المخالطة المجمتعية ما زالت ترصد"، وحذرت من استمرار هذا الأمر، فيما حثت الجميع على البقاء في المنازل.

وأضافت: "ننصح الجميع بالابتعاد عن مواقع الازدحام وأن يستعينوا بالمنصات الإلكترونية لطلب المواد الغذائية".

المصدر: وسائل إعلام سعودية