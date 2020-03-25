العراق.. محافظة البصرة تُسجل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

أعلن محافظ البصرة، أقصى جنوبي العراق، أسعد العيداني، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال في بيان صحفي إن "سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا سُجلت في المحافظة، وتوزعت بواقع حالتين في قضاء شط العرب، أحداهما بمنطقة الجزيرة والأخرى بحي الغدير، وحالة واحدة سجلت في كل من قضاء المدَينة بـشارع الكرامة، وقضاء أبي الخصيب بمنطقة العوجة، وقضاء القرنة في حي السلام، وحالة في كوت الحجاج، وأخرى في الحكيمية".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" في مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

المصدر: RT