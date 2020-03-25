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سلطنة عمان تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 99 حالة

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سلطنة عمان تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس
Reuters
سلطنة عمان
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أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل خمس عشرة حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد لمواطنين عمانيين، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات 99 حالة، وشفي من المرض 17 شخصا.

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وأوضحت الوزارة، عبر "تويتر"، أن سبع حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وسبع حالات أخرى مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وإسبانيا وأمريكا، فيما تخضع حالة واحدة للتقصي الوبائي​​​.

وأعلن التلفزيون الرسمي في سلطنة عمان أمس الثلاثاء تعليق الرحلات الجوية الداخلية والدولية اعتبارا من 29 مارس الجاري، باستثناء عمليات الشحن ورحلات محافظة مسندم، وذلك بهدف احتواء تفشي كورونا.

المصدر: وكالات 

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