الجيش المصري يعلن تدمير مزارع بانجو وإتلاف كميات ضخمة من المخدرات

أعلنت القوات المسلحة المصرية القضاء على عدد كبير وهائل من المواد المخدرة ومزارع البانجو في شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأشار الجيش المصري إلى أن الجيش الثالث الميداني والشرطة المدنية، بالتعاون مع القوات الجوية اكتشفت ودمرت مئات المزارع من نباتات الخشخاش والقنب الهندي بالسهول والجيوب الجبلية ذات التضاريس الوعرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها نظرا لطبيعتها الطبوغرافية بكل من أودية سانت كاترين والندية والأخضر والآبار ومطاخة وسلاف ومعين ووادي فيران وسهب وسعال ووادي الشيخ.

وأسفرت نتائج الحملة عن اكتشاف وتدمير 43 مزرعة لنبات البانجو المخدر بإجمالي مساحة 32 فدان، و513 مزرعة لنبات الخشخاش بإجمالي 416 فدان ، كما تم ضبط 28,5 طن من مادة البانجو المخدرة و554 كيلوغرام لبذور البانجو، وضبط 408 كيلوغرام من بذور الخشخاش و49 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة و479 كيلوغرام من بودرة الحشيش المخدرة، ضبط و9 مصانع لصناعة وتدوير الحشيش.

وأوضحت القوات المسلحة المصرية أن ذلك يأتي بالتزامن مع إحكام السيطرة لقوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة مما أسفر عن ضبط كميات هائلة من العقاقير والمواد المخدرة وإحباط دخولها إلى مصر، وما يمثله ذلك من تهديد بالغ الخطورة على أمن وسلامة الشعب المصري.

المصدر: RT