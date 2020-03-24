مصر.. رسالة مواطن مصري وطفله من داخل الحجر الصحي بعد إصابتهما بفيروس كورونا

نشرت وسائل الإعلام المصرية مقطع فيديو لمواطن مصري وطفله من مستشفى العزل بالإسماعيلية، بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

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وقال المواطن في الفيديو: "اسمي محمد، مرشد سياحي، كان معايا سائح من ألمانيا، كان حامل للفيروس، بس من غير أعراض، بعدها روحت البيت، كان عندي دور برد شديد جدًا، روحت للدكتور أداني علاج، لكنه معملش حاجة، روحت بعدها مستشفى حميات إمبابة، خدوا مني ومن أسرتي عينات، واتضح أني نقلت الفيروس لابني آدم".

وأضاف: "أقول للأمهات والآباء، أمن بلدنا مهم جدا، ولازم نعدي المرحلة دي، اقعدوا في البيت 14 يوم، إن شاء الله هنعدي المرحلة دي، إن شاء الله لو التزمنا بالتعليمات، ارجو الالتزام بالبيت، القعدة في المستشفيات صعبة".

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة لمدة أسبوعين ليلا من السابعة مساء للسادسة صباحا لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية