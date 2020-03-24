 
مباشر
عاجل
رويترز: البنتاغون يقول إن 174 جنديا أمريكيا أصيبوا بفيروس كورونا

الداخلية المصرية تبدأ إجراءات تنفيذ فرض حظر التجوال (صور)

أخبار العالم العربي

الداخلية المصرية تبدأ إجراءات تنفيذ فرض حظر التجوال (صور)
Reuters
الأمن المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nicr

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها وضعت أجهزتها في حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا فور صدور توجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

إقرأ المزيد
السيسي بعد فرض حظر التجوال: الدولة المصرية ستتصدى لأي محاولة إخلال بإجراءات مواجهة فيروس كورونا
السيسي بعد فرض حظر التجوال: الدولة المصرية ستتصدى لأي محاولة إخلال بإجراءات مواجهة فيروس كورونا

وأشارت وزارة الداخلية المصرية إلى أنها سارعت في وضع كافة أجهزتها المعنية في حالة تأهب قصوى لتنفيذ تلك التوجيهات بشكل متناغم مع كافة مؤسسات الدولة وبدقة والتزام وفقا لقواعد واستراتيجيات إدارة الأزمات.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة لمدة أسبوعين ليلا من السابعة مساء للسادسة صباحا لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأعدت أجهزة الوزارة خطة للإنتشار الأمني المكثف عقب مواعيد الغلق لتحقيق مظلة تأمين كاملة لكافة المنشآت خلال فترات الغلق.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة المصرية أقرت مجموعة من الإجراءات الاحترازية الإضافية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار السيسي إلى أن الإجراءات ملحة من شأنها رفع مستويات الوقاية من انتشار الفيروس وتقليل نسب الإصابة به، متابعا: "لذا فإنني أهيب بجموع المصريين الالتزام الكامل بهذه الإجراءات، كما أؤكد أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها ستتصدى وتواجه أي محاولات للإخلال بها وبمنتهى الحزم والحسم وفى إطار القانون".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا